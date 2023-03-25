ننشر مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، حيث يشارك أحمد العوضي البطولة مع ياسمين عبد العزيز، ولاقت الحلقة الأولى والثانية ردود افعال إيجابية من جانب الجهور.

وظهر أحمد العوضي بشخصية صعيد ويجسد شخصية جابر أبو شديد وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز شخصية مهرة الفتاة التي تتحمل مسؤولية أخواتها وتواجه صعوبات وظروفها صعبة، وتعمل على ماكينةخياطة لتواكب ظروف المعيشة والغلاء.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل "ضرب نار" بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، عبر قناة أون، تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، وتعرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، بينما يعرض مسلسل ضرب نار على قناة on، في العاشرة مساءً، والاعادة في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل " ضرب نار " من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

تقع بينهما مشاكل حيث كان اول لقاء مهرة مع العوضي هو عندما دافع عن أخوها من الأشخاص الذين كانوا يقومون بضربه ودخل المنزل ولاقى ردود فعل مهرة عنيفه، وتجدد اللقاء بينهما عندما سرقت أموال الجمعية الخاصة بها وقام بجلبها لها، ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم "مهرة" بتأجير محل والدها المغلق لـ "جابر" مقابل مبلغ بعينه، ويظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى "زيدان" الذي يجسده ماجد المصري يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات.