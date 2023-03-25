يلا شوت مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر اليوم في تصفيات أمم أوروبا، ويترقب عشاق الكرة العالمية مباراة إسبانيا والنرويج اليوم في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا التى تستضيفها ألمانيا 2024 حيث يرغب لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في إثبات وجوده في أول اختبار رسمي له، كما أن عشاق الكرة العالمية في انتظار مشاهدة إيرلينج هالاند نجم منتخب النرويج

وتقدم بوابة الفجر الرياضي متابعة لأهم الأحداث المتعلقة بما قبل مباراة إسبانيا والنرويج، وموعد مباراة إسبانيا ضد النرويج، والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج وتشكيل منتخب إسبانيا المتوقع، كما تقدم متابعة لأهم أحداث المباراة

توقيت مباراة إسبانيا ضد النرويج في تصفيات بطولة أمم أوروبا

يلعب منتخب إسبانيا ضد النرويج عند التاسعة إلا ربع مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والعاشرة إلا ربع مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، وعند الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء، بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

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أين تقام مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا؟

يستضيف ملعب لاروزاليدا في مدينة مالقا الإسبانية، مباراة منتخب إسبانيا والنرويج اللية في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم اوروبا 2024، التى تستضيفها دولة ألمانيا، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد النرويج في تصفيات أمم أوروبا؟

كما هو معتاد، ستنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة إسبانيا ضد النرويج، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا، التى تستضيفها ألمانيا 2024، وستقام المباراة على أرض ملعب لاروزاليدا في إسبانيا.



تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد النرويج في تصفيات أمم أوروبا

من المنتظر أن يلعب الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا ضد النرويج بقوته الضاربة من أجل تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أربزابالاجا

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو فرنانديز، جارسيا، جايا

خط الوسط: بيدري، ميكيل ميرينو، رودري

خط الهجوم: موراتا، داني ألمو