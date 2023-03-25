يلا شوت مباراة منتخب إسبانيا اليوم | كورة لايف الأسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج اليوم في تصفيات اليورو، يتفوق منتخب إسبانيا على نظيره النرويجى فى إجمالي النتائج السابقة التى جمعت المنتخبين بمختلف البطولات خلال السنوات الماضية.

ويلتقى منتخب إسبانيا مع نظيره النرويجى مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا روزاليدا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتحمل مباراة الليلة رقم 9 فى تاريخ مواجهات منتخب إسبانيا ضد النرويج فى جميع البطولات، سواء على المستوى الرسمي أو الودى.

وحقق الماتادور الإسبانى الفوز فى 5 مواجهات سابقة أمام النرويج فى مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تعادلين، بينما تلقى هزيمة وحيدة فى المواجهة الشهيرة التى أقيمت في يورو 2000، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف فقط.

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وكان لويس دى لا فوينتى، المدير الفنى لـ منتخب إسبانيا الجديد، أعلن فى وقت سابق عن القائمة الأولى التى طال انتظارها فى التصفيات الأوروبية المقبلة ضد النرويج وأسكتلندا.

واختار المدرب الجديد من ريال مدريد دانى كارفخال ودانى سيبايوس وناتشو فيرنانديز، فيما تم استبعاد جوردى ألبا وإريك جارسيا من القائمة، ستكون هذه القائمة الأولى منذ سنوات عديدة دون سيرجيو بوسكيتس، لكن تم ضم من برشلونة أليخاندرو بالدي، بيدري وجافي.

ومن الإضافات المفاجئة الأخرى لاعب إشبيلية بريان جيل، واستدعاء حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا، وتم اختيار ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا أيضًا بعد فترة طويلة من الأداء بمستوى جيد.