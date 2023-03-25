مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب إسبانيا اليوم مباشر دون تقطيع، مباراة إسبانيا والنرويج الليلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطوة أمم اوروبا 2024 في ألمانيا ينتظرها الكثير من عشاق الكرة العالمية.

وستكون مباراة الليلة بين منتخب إسبانيا والنرويج لقاء من نوع خاص حيث يضم منتخب النرويج المهاجم الكبير هالاند هداف الدوري الإنجليزي وهو ما يزيد من اهمة المباراة بين إسبانيا والنرويج

ستكون مباراة الليلة بين منتحب إسبانيا ضد النرويج هى الاولى للمدير الفني الإسباني دي لافوينتي الذي تولى قيادة منتحب إسبانيا عقب النتائج المخيبة للأمال لمنتحب إسبانيا في نهائيات كأس العالم الأخيرة التى أقيمت في قطر

موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا

يلتقي منتخبا إسبانيا والنرويج الليلة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي

ملعب مباراة إسبانيا ضد النرويج في تصفيات أمم أوروبا

يستضيف ملعب لاروزاليدا في مدينة مالاقا الإسبانية مباراة منتخب إسبانيا ضد النرويج اللية في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم اوروبا 2024 التى تستضيفها ألماينا وذلك عند الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة إسبانيا والنرويج الليلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا التى تستضيفها ألمانيا 2024 وستقام المباراة على أرض ملعب لاروزاليدا في إسبانيا.

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