مشاهدة مباراة اسبانيا ضد النرويج بث مباشر التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 - يلا شوت

يستضيف منتخب اسبانيا نظيرة النرويج اليوم السبت 25 مارس 2023، في اطار مباراة الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024، وذلك على استاد لا روزاليدا في مدينة ملقا الاسبانية، وستنطلق احداث المباراة بث مباشر في تمام الساعة العاشرة واربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة واربعون دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

منتخب اسبانيا بدء مرحلة جديدة بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي الذي تم تعيينه خلفا للمدرب لويس انريكي بعد النتائج المخيبة في بطولة كاس العالم 2022 المقامة في قطر، والتي على اثرها تم اقصاء المنتخب الاسباني من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب بركلات الترجيح.

بث مباشر اسبانيا والنرويج الان

وقد شهدت قائمة منتخب اسبانيا الرسمية العديد من التغييرات اما بسبب الإصابة أو بقرار فني من المدير الفني الجديد لا فوينتي، ومن اهم تلك التغيرات استبعاد رباعي نادي برشلونة انسو فاتي وجارسيا وفيران توريس وجوري البا بقرار فني، فيما غاب بيدري وجيراد مورينيو وبريان خيل بسبب الإصابة.

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لمشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر اضغط هنا

في المقابل، تعرض منتخب النرويج لضربة قاصمة بعد ان تأكد غياب نجم مانشستر سيتي ارلينج هالاند الذي يقدم مستوى مذهل رفقة نادية، كما إنه يعتبر مفتاح الفوز بالنسبة للمنتخب النرويجي الذي يعلم بصعوبة المهمة اليوم امام منتخب اسبانيا، فما بالك مع غياب قائد الفريق.

مشاهدة مباراة اسبانيا والنرويج مباشر

وتقام مباراة النرويج واسبانيا على استاد لا روزاليدا في مدينة ملقا، اسبانيا. وسيتم نقل مباراة منتخب اسبانيا اليوم على قناة بي إن سبورت الثانية HD بتعليق علي محمد علي.

وبالنظر إلى مواجهات اسبانيا والنرويج السابقة، فان الكفة ترجح لمصلحة المنتخب الاسباني الذي تمكن من الفوز في 3 مرات، مقابل فوز وحيد للنرويج، فيما كان التعادل حاضر في مواجهة واحدة.

يذكر أن أخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في عام 2019، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وقد انتهت تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

تفاصيل مباراة اسبانيا ضد النرويج

البطولة : التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2022 – الجولة الأولى

القنوات الناقلة : قناة بي ان سبورت الثانية

الملعب : ملعب لا روزاليدا

المعلق : علي محمد علي

موعد مباراة اسبانيا والنرويج

الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر

الساعه 08:45 مساءً بتوقيت الجزائر

الساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 11:45 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان

الساعه 10:45 مساءً بتوقيت الكويت

الساعة 07:45 مساءً بتوقيت غرينتش GMT