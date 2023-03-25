يلا شوت.. مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر اليوم في تصفيات أمم أوروبا.. YALLASHOOT، بث مباشر لمباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب النرويج مساء اليوم السبت الموافق 25 مارس 2023 على أرضية ملعب لا روزاليدا معقل الأول، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 في إطار منافسات المجموعة الأولى.

كورة لايف مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج

منتخب النرويج وصل الأراضي الإسبانية لبدء رحلته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا ويستهل النرويج مشوارهم في البطولة بمواجهة صعبة أمام المنتخب الإسباني على أرضية ملعب لا روزاليدا بمدينة ملقا، شعب النرويج الذي يعول على نجمه الأول أيرلينج هالاند صدمهم الإعلان الذي سبق المواجهة الهامة في إسبانيا والذي تضمن غياب هداف البريميرليج عن الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة، لكن مدرب النرويج أشار إلى أن غياب هالاند لن يؤثر على الفريق في مهمته الأولى في التصفيات، حاليا التركيز سيكون منصب على نجم آرسنال مارتن أوديجارد الذي سيكون مفتاح الانتصار والعودة إلى موطنهم بالثلاث نقاط كاملة، النرويج بعد انتهاء المهمة في إسبانيا لديهم مهمة أخرى أمام جورجيا في الجولة الثانية على أرضية ملعب باتومي أرينا، يجدر الإشارة إلى أن منتخب النرويج لم يسبق لهم المشاركة في أمم أوروبا سوى مرة واحدة فقط كانت في 2000 وخرج من دور المجموعات بهزيمة وتعادل وانتصار وحيد، المفارقة هنا أن الفوز الوحيد لهم كان على منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر دون تقطيع

في المقابل منتخب إسبانيا يبدأ رحلة جديدة مع مدرب جديد يخلف الإسباني لويس انريكي الذي رفع سقف طموحات عشاق الاروخا في كأس العالم لكنه خرج من دور الـ16 على يد خصمه منتخب المغرب الذي فاز بركلات الترجيح في مباراة فشل فيها الإسبان في تهديد مرمى ياسين بونو، منتخب إسبانيا يقوده حاليًا المدرب لويس دي لا فوينتي الذي يحلم بتقديم أداء أفضل مع الاروخا والمنافسة على لقب اليورو الرابع في تاريخه، في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أوروبا 2020 نافس الإسبان ونجحوا في الوصول إلى نصف النهائي لكن الآزوري إيطاليا أنهى رحلتهم بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، منتخب إسبانيا يستهل مشواره أمام منتخب النرويج لكن لديه مهمة أخرى أمام منتخب اسكتلندا الثلاثاء القادم في الجولة الثانية على أرضية ملعب هامبدن ستاديوم، يجدر الإشارة إلى أن التصفيات الماضية جمعت الفريقين ونافسا على التأهل إلى اليورو 2020 وفي الذهاب فاز الماتادور بهدفين مقابل هدف وحيد وفي الإياب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المجمل التقى المنتخبان في التصفيات 4 مرات اثنين ذكرناهم ضمن تصفيات يورو 2020 وقبلهما تصفيات يورو 2004؛ وجاءت النتائج كالتالي 3 انتصارات لاسبانيا وتعادل وحيد بينما الفوز الوحيد الذي حققه منتخب النرويج كان في يورو 2000 في دور المجموعات.

موعد مباراة اسبانيا والنرويج

من المقرر أن تنطلق مباراة اسبانيا ضد النرويج مساء اليوم السبت الموافق 25 مارس 2023 على أرضية ملعب استاد لا روزاليدا بمدينة ملقا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة إلا ربع حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن عن نقل مباراة اسبانيا ضد نظيره النرويج في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، لكن يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.