مشاهدة مباراة إسبانيا اليوم | مشاهدة مباراة اسبانيا والنرويج كورة لايف بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة إسبانيا اليوم | مشاهدة مباراة اسبانيا والنرويج كورة لايف بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يخوض منتخب إسبانيا مواجهة قوية أمام نظيره النرويجى، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لا رزواليدا فى الجولة الافتتاحية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ويلعب منتخب إسبانيا فى المجموعة الأولى بتصفيات اليورو، رفقة كل من جورجيا وقبرص والنرويج بالإضافة إلى أسكتلندا.

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وعقب مباراة الليلة أمام النرويج، سيتوجه المنتخب الإسبانى أسكتلندا لخوض اللقاء الثانى، يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج

وتلتقون مع مباراة إسبانيا ضد النرويج اليوم فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

حصل إيميريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، على قميص زميله سيرجيو بوسكيتس داخل صفوف اللاروخا بعد اعتزال الأخير الدولي مع الماتدور، وذلك قبل مباراة النرويج المقرر إقامتها فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، بالجولة الأولي من تصفيات يورو 2024.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عددًا من التغييرات شهدها منتخب الماتدور، وعلى رأسها منح إيميريك لابورت القميص رقم "5" والذى كان يرتديه القائد السابق سيرجيو بوسيكتس الذى أعلن اعتزال اللعب الدولى مع بلاده.

وأعلن سيرجيو بوسكيتس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا بعد وداع بطولة كأس العالم 2022 فى قطر من دور الـ 16 أمام المغرب.

ويتفوق منتخب إسبانيا على نظيره النرويجى فى إجمالي النتائج السابقة التى جمعت المنتخبين بمختلف البطولات خلال السنوات الماضية.

ويلتقى منتخب إسبانيا مع نظيره النرويجى مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا روزاليدا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتحمل مباراة الليلة رقم 9 فى تاريخ مواجهات منتخب إسبانيا ضد النرويج فى جميع البطولات، سواء على المستوى الرسمي أو الودى.

وحقق الماتادور الإسبانى الفوز فى 5 مواجهات سابقة أمام النرويج فى مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تعادلين، بينما تلقى هزيمة وحيدة فى المواجهة الشهيرة التى أقيمت في يورو 2000، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف فقط.

 

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