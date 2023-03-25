يلا شوت الان مباراة المغرب ضد البرازيل بث مباشر اليوم YALLAKORA رابط مشاهدة مباراة البرازيل والمغرب مباشرة، بث مباشر المغرب والبرازيل.. يتواجه فجر الأحد 26 مارس الجاري، كل من المنتخب المغربي والبرازيلي في ودية مثيرة على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

المباراة تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر والسودان وفلسطين، الواحدة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الرياضية المغربية.

بث مباشر المغرب والبرازيل الان

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد حقق إنجازا تاريخيا خلال مشاركته في مونديال قطر، بعد أن بلغ دور نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور.

وتدخل المباراة الودية بين المغرب والبرازيل في إطار المباريات الإعدادية التي سيخوضها المنتخب المغربي استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا بساحل العاج في 2024.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الذي سبق وأن فاز بكأس العالم خمس مرات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات، بينما يحتل منتخب المغرب المركز 11 في التصنيف العالمي.

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