مشاهدة مباراة المغرب اليوم | مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل بث مباشر يلا شوت كورة لايف لقاء ودي

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل Maroc-Brésil وديا والذي من المنتظر أن تنطلق مباشرة من ملعب أبن بطوطة بطنجة اليوم السبت 25 مارس 2023 في تمام ساعة العاشرة مساءا.

سيلتقي المغرب والبرازيل اليوم السبت وذلك في أولى لقاءات الفريقين بعد كأس العالم 2022.

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل

سيقام البث مباشر مباراة المغرب والبرازيل يوم السبت 25 مارس 2023 ابتداءا من الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

22:00 Morocco – Brazil

Arriadia

-Hotbird 13°E -10873 V 27500 -FTA

-Badr 26°E -12683 V 27500 -FTA

-Nile sat 7°W -11476 V 27500 -FTA

Arriadia TNT

-Eutelsat 21.5°E-11189 H 9690-FTA

-Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500 -FTA (Multistream)

Arryadia HD

-Hotbird 13°E- 10873 V 27500 -FTA

-Nile sat 7°W- 11513 V 27500 -FTA

-Eutelsat 21.5°E-11569 H7220-FTA

-Badr 26°E -12683 V 27500 -FTA

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يخوض منتخب المغرب، في منتصف الليل، مباراة ودية ضد البرازيل في إطار مباريات التوقف الدولي.

ويستضيف ملعب "طنجة" في المغرب مباراة المنتخبين الودية، في ظل فترة التوقف الدولي الجارية حاليًا.

ويواجه منتخب المغرب نظيره البرازيل اليوم، قبل ملاقاة بيرو وديًا يوم الثلاثاء المقبل.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى لأسود الأطلس بعد أدائهم المميز في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث حققوا المركز الرابع.

موعد مباراة المغرب والبرازيل

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

تُذاع المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة البرازيل والمغرب

قمر صناعي: نايل سات، تردد: 11476، رأسي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

قمر صناعي: عرب سات، تردد: 12683، رأسي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معلق مباراة المغرب والبرازيل

سيعلق هشام فرج على أحداث المباراة اليوم.

تشكيل المغرب المتوقع أمام البرازيل

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، جواد ياميق، سايس.

خط الوسط: نصير مزراوي، حكيم زياش، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط، بوفال، يوسف نصيري.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لودي، بريمر، ميليتاو، رويال.

خط الوسط: باكيتا، كاسيميرو، سانتوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، أنتونى.