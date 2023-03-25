مشاهدة مباراة المغرب ضد البرازيل بث مباشر اليوم الودية.. يلا شوت

مشاهدة مباراة المغرب ضد البرازيل بث مباشر اليوم الودية..Maroc-Brésilسيواجه المغرب، الذي نجح في مونديال قطر بكونه أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي المونديال، اختبارًا حقيقيًا عندما تستضيف البرازيل بطلة العالم خمس مرات البرازيل بطلة العالم خمس مرات. في طنجة يوم السبت.

تمتع المغرب بمسيرة تاريخية انتهت بالمركز الرابع في مونديال قطر، بينما خرجت البرازيل من ربع النهائي بركلات الترجيح ضد كرواتيا. ستكون هذه هي المباراة الأولى التي ستلعبها البرازيل على التراب المغربي.

يمكنكم متابعة مباراة المغرب والبرازيل من خلال شاشة القناة المغربية الرياضية التي تقع عبر قمري النايل سات والسهلسات.



ولم يتم الإعلان بعد ما إذا كانت مباراة المغرب والبرازيل ستذاع على الإنترنت أم لا، وما إذا كانت اللاعبة المغربية ستبث المباراة عبر موقعها الرسمي أو عبر حسابها على اليوتيوب.

مشاهدة مباراة المغرب ضد البرازيل بث مباشر اليوم الودية

تقام مباراة الفريقين الوطنيين المغربي والبرازيلي على ملعب “طنجة الكبرى” مساء السبت 25 مارس 2023.

ستصدر صافرة المباراة بالضبط في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المغرب، الساعة الثانية عشر ليلًا بتوقيت مصر والساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة المغرب والبرازيل اليوم Maroc-Brésil

يتسع ملعب ابن بطوطة لـ 65 ألف متفرج، وكان مسرحًا لمواجهتين مع فلامنجو البرازيلي في بطولة العالم للأندية الأخيرة، والتي احتل المركز الثالث فيها.

لمشاهدة مباراة البرازيل والمغرب بث مباشر اضغط هنا

لمشاهدة مباراة البرازيل والمغرب بث مباشر اضغط هنا

وسيعتمد المدرب المغربي وليد الركركي على فريق من اللاعبين الذين تألقوا في المونديال بينهم حارس المرمى ياسين بونو والمدافع أشرف حكيمي والمدافع حكيم زياح ولاعب الوسط المدافع سفيان أمرابط وصانع الألعاب عز الدين أوناهي.



وانتظر المنتخب المغربي أول مواجهة مع البرازيل حتى 1997 وتحديدا في بيليم في مباراة دولية ودية. قدم أداءً جيدًا قبل أن يخفق بشباك نظيفة في الدقائق العشر الأخيرة من دينيلسون (80 و88).

بعد عام، التقى الفريقان في مرحلة المجموعات من مونديال 1998 في فرنسا. حقق المنتخب البرازيلي انتصارا سهلا بفضل ثلاثية نظيفة سجلها بالتناوب رونالدو وريفالدو وبيبيتو.