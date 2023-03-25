مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب البرازيل اليوم مباشر دون تقطيع

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب البرازيل اليوم مباشر دون تقطيع، يستعد منتخب المغرب لخوض مباراة مثيرة أمام نظيره البرازيلي ضمن مباريات التوقف الدولي.

ملعب مباراة المغرب ضد البرازيل 

تقام مباراة البرازيل ضد المغرب على ملعب "طنجة" بالمغرب في ظل فترة التوقف الدولي الجارية حاليًا.

وستكون هذه المباراة هي أول ظهور لمنتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي بالتأهل لأنصف نهائي كأس العالم 2022، حيث من المتوقع أن تكون من أقوى اللقاءات.

ويلتقي منتخب المغرب بنظيره البرازيل، قبل مباراة بيرو الودية يوم الثلاثاء القادم.

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لمشاهدة مباراة البرازيل والمغرب بث مباشر اضغط هنا 

 

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل

تنطلق صافرة مباراة المغرب ضد البرازيل في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد البرازيل

تُذاع المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.

تردد قناة الرياضية المغربية

قمر صناعي: نايل سات، تردد: 11476، رأسي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

قمر صناعي: عرب سات، تردد: 12683، رأسي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معلق مباراة المغرب ضد البرازيل

ومن المقرر أن يعلق على مباراة المغرب والبرازيل المعلق هشام فرج على أحداث المباراة اليوم.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرازيل

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، جواد ياميق، سايس.

الوسط: نصير مزراوي، حكيم زياش، عز الدين أوناحي.

الهجوم: نور الدين أمرابط، بوفال، يوسف نصيري.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: لودي، بريمر، ميليتاو، رويال.

الوسط: باكيتا، كاسيميرو، سانتوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، أنتونى. 

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