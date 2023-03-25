مشاهدة مباراة المغرب اليوم: مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLASHOOT

يستضيف المغرب اليوم، المستضعف الجديد المفضل لدى الجميع، البرازيل في مباراة ودية يوم السبت، واستحوذت الدولة الأفريقية على القلوب عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، حيث فازت على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال كجزء من واحدة من أكثر الجولات التي لا تنسى في تاريخ البطولة.



سيضمن هذا السباق عدم خوف المغرب من البرازيل، التي تم التخلص منها في مرحلة سابقة في قطر وتبحث عن مدير دائم جديد بعد رحيل تيتي.

حافظ المدير الفني وليد الركراكي على قلب فريقه معًا بعد كأس العالم، لكنه شارك فيه عدد من الشباب الذين يتطلعون إلى تأمين مبارياتهم الأولى.

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لقد زعزعت البرازيل الأمور قليلًا. اضطر المدرب المؤقت رامون مينيزيس إلى الاستغناء عن نيمار المصاب، لكنه ترك أسماء بارزة مثل أليسون وغابرييل مارتينيلي وبرونو غيماريش ورافينها في المنزل، بدلًا من ذلك، هناك إحساس شبابي بـ Selecao، الذي يضم ما لا يقل عن عشرة لاعبين غير معنيين في الفريق.

بث مباشر البرازيل اليوم تشير طبيعة المنتخب البرازيلي إلى أنهم ليسوا مهتمين بشكل خاص بالفوز وسيعطون الأولوية للدقائق للجيل القادم من الشباب المثيرين، الذين سيخوضون معركة بالتأكيد.

قد لا تقفز المواهب المغربية من الصفحة بشكل فردي، لكن كما أثبتوا في قطر، هم وحدة قوية تعرف كيف تتجاوز التوقعات، وعلى الرغم من أن هذه مجرد مباراة ودية، إلا أنهم سيتطلعون إلى فروة رأس أخرى.

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يعود المغرب إلى أرض الوطن للمرة الأولى منذ نهائيات كأس العالم الليلة، حيث يواجه عملاق أمريكا الجنوبية البرازيل في مباراة ودية.

بعد أن صنع التاريخ من خلال كونه أول دولة إفريقية عربية تصل إلى نصف نهائي المونديال، يستضيف المغرب القوة الدولية البرازيلية في مباراة ودية على ملعب ابن بطوطة بطنجة مساء السبت.

يخطط الفريقان لاتخاذ مسارات مختلفة عما فعلوه في كأس العالم الشتوية. سيكون أسود الأطلس، على سبيل المثال، مليئًا بالثقة بعد مآثرهم الرائعة في البطولة الأخيرة.

أسرت الدولة الأفريقية القلوب عندما اقتحمت نصف نهائي كأس العالم، بفوزها على قوى مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في واحدة من أكثر القصص المستضعفة في تاريخ البطولة.