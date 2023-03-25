حالة الطقس غدا الأحد 26 مارس 2023 في الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية ضمن أكثر العبارات بحثًا على محرك جوجل الشهير، حيث شهدت عروس البحر خلال الفترة الراهن تقلبات في الأحوال الجوية، وسنقدم لكم فيما يلي حالة الطقس غدا في الاسكندرية.



حالة الطقس غدا في الاسكندرية

حالة الطقس غدا في الاسكندرية.. تشهد محافظة الإسكندرية منذ الأمس موجة جديدة من الطقس الغير مستقر والتي صاحبها هطول أمطار غزيرة علي جميع الأنحاء في ثالث يوم من أيام النوة التي تهب علي عروس البحر الأبيض المتوسط ضمن ثمانية عشر نوة تتعرض لها المدينة في فصل الشتاء.

ويسود نهارا علي محافظة الإسكندرية غدا الأحد طقس معتدل وتتكون الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق بالمحافظة، وتسجل درجة الحرارة العظمى عشرون درجة والأجواء تكون غائمة علي فترات من اليوم مع توقعات بتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة، ويسود ليلا طقس بارد علي الإسكندرية وتسجل درجة الحرارة الصغرى أربع عشر درجة.

درجة الحرارة غدا في الاسكندرية

درجة الحرارة العظمى غدا علي الاسكندرية 20 درجة.

ودرجة الحرارة الصغرى غدا علي الاسكندرية 14 درجة.