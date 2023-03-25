مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل بث مباشر يلا شوت الآن في مباراة ودية، ويستضيف المنتخب المغربي نظيره البرازيلي على ملعب طنجة الكبير، في مباراة ودية دولية، يستعد من خلالها "أسود الأطلس" لكأس أمم إفريقيا 2023.

وضمن "أسود الأطلس" التأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها في كوت ديفوار بعد تعادل ليبيريا مع جنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الـ11.

وستكون هذه هي المباراة الأولى للمغرب بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم 2022، عندما احتلت كتيبة المدرب وليد الركراكي المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا والعرب.

ويقود منتخب البرازيل المدرب رامون مينزيس مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب دائم، بعد رحيل تيتي عن تدريب السامبا في أعقاب توديع المونديال من ربع النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل الودية؟

ستتواجد مباراة المغرب والبرازيل الودية عبر شاشة محطة "الرياضية المغربية" وكذلك على قناة Al Aoula Inter، مجانًا.

تجدر الإشارة إلى تواجد القناتين عبر القمر الصناعي نايل سات، وكذلك على القمر عرب سات.

لمشاهدة مباراة البرازيل والمغرب بث مباشر اضغط هنا

لمشاهدة مباراة البرازيل والمغرب بث مباشر اضغط هنا

من معلق مباراة المغرب والبرازيل الودية؟

حسب ما أعلنته القناة الرياضية المغربية، فإن المعلق المغربي هشام فراج هو من سيتولى التعليق على مباراة منتخب بلاده ضد البرازيل، وديًا.

متى مباراة المغرب والبرازيل الودية في طنجة؟

تقام مباراة المغرب والبرازيل مساء السبت الموافق 25 مارس/ آذار 2023 على ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة".

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت المغرب، 12 ليلا بتوقيت مصر، الواحدة ليلا بتوقيت السعودية والثانية ليلا بتوقيت الإمارات.

تردد القناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

كما سبق وأن ذكر في هذا التقرير، فإن القناة الرياضية المغربية تتواجد عبر القمرين عرب سات ونايل سات.

تردد الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4\3

تردد الرياضية المغربية على عرب سات