مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل اليوم بث مباشر.. يلا شوت

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل اليوم بث مباشر.. يلا شوت  ، يرتدى منتخب البرازيل قميصا يحمل اسم الأسطورة الراحل بيليه، وذلك خلال المواجهة الودية التى يخوضها أمام مضيفه المغربى، فى الثانية عشرة منتصف الليل، على ملعب طنجة الكبير، فى أول لقاءات الفريقين بعد كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن منتخب السليساو سيرتدى أطقما خاصة تكريما للأسطورة الراحل بيليه فى مباراته القادمة.



وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن يحتوى كل قميص على اسم "بيليه" تحت الرقم، موضحة أنها ستكون ليلة خاصة لرودريجو لاعب ريال مدريد الذى سيرتدى رقم 10 مع منتخب البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم وقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة بين المنتخبين حدادا على وفاة بيليه، مع عرض صور للأسطورة الراحل فى اللوحات الإعلانية بالملعب.

وكان منتخب المغرب قد قدم أداءً مميزًا خلال منافسات كأس العالم 2022 مونديال قطر، وأصبح أول منتخب أفريقي يصل لنصف النهائي، وكان على وشك الحصول على البرونزية لولا اصطدامه بمنتخب كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

وفى المقابل، لم يقدم المنتخب البرازيلي المنتظر منه فى كأس العالم 2022، بعدما ودع من ربع النهائي على يد زملاء مودريتش أيضًا بركلات الترجيح.

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لمشاهدة مباراة البرازيل والمغرب بث مباشر اضغط هنا 

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي، وحقق العديد من الأرقام القياسية التي لا تزال خالدة باسمه حتى يومنا هذا رغم اعتزاله منذ عام 1977.

وتوفى الأسطورة البرازيلية بيليه فى 29 ديسمبر الماضى عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يعانى من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل فى القلب والكلى.

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