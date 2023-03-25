حالة الطقس غدا في مصر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

حالة الطقس غدا في مصرب من أكثر عمليات البحث على محرك جوجل المعروف، وذلك بعد تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار، أسفرت عن سقوط أمطار ونشاط رياح في معظم أنحاء الجمهورية، وفيما يلي نستعرض معكم حالة الطقس غدا في مصر.

حالة الطقس غدا في مصر

حالة الطقس غدا في مصر.. كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد المواف 26 مارس في مصر، والتي من المتوقع أن تشهد طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ علي جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر.. وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا تكون باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت تشهد منذ الأمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت غانم في مداخلة هاتفية اليوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حالة الطقس تدهورت في عدد كبير من محافظات الجمهورية، مشيرًة إلى أنه من المتوقع أن تستمر ذروة الحالة الجوية غير المستقرة اليوم بشكل متقطع، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات على سطح الأرض، بالإضافة إلى منخفض سطحي موجود على سطح الأرض يعمل على حدوث التقلبات الجوية.

درجات الحرارة غدا في مصر

وتأتي درجات الحرارة غدا في مصر كالآتي: