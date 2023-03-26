مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل بابا المجال الحلقة الرابعة

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مسلسل بابا المجال
مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال الحلقة الرابعة يبحث عنه آلاف المواطنين يوميًا، وذلك بعد عرض الحلقة الأولة من مسلسل بابا المجال، والتي حازت على إعجاب الكثير من الجمهور، لذا سنقدم لكم فيما يلي موعد عرض مسلسل بابا المجال الحلقة الرابعة.

 

موعد عرض مسلسل بابا المجال الحلقة الرابعة

موعد عرض مسلسل بابا المجال الحلقة الرابعة.. يعرض مسلسل بابا المجال على  قناتي النهار والنهار دراما خلال شهر رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل بابا المجال الحلقة الرابعة.. كما يعرض مسلسل بابا المجال في موسم مسلسلات رمضان 2023، عبر قناة النهار الساعة 10 مساء، كما يعرض أيضا عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة 11:00 مساء، إلى جانب عرضه عبر منصة شاهد.

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أبطال مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي.

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