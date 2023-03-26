رمضان 2023.. موعد أذان الفجر 8 رمضان 1444هجريا

يحرص المسلمون على معرفة كافة التفاصيل يوميًا الخاصة بشهر رمضان 2023، حيث ينتظرون استقبال اليوم الثامن من شهر رمضان 2023 خلال أيام قليلة، ويعد ثامن وجبة سحور وانتظار موعد أذان الفجر ثامن أيام شهر رمضان 2023 بالمحافظات للصلاة وبداية الشهر الكريم، ويختلف موعد آذان الفجر ثامن أيام رمضان 2023 بالمحافظات من محافظة لأخرى وفقا لخطوط الطول والعرض.

موعد آذان الفجر ثامن أيام رمضان2023 بالمحافظات

وتبين بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن عدد ساعات صيام اليوم الثامن من شهر رمضان محافظة القاهرة، وموعد آذان المغرب في محافظة القاهرة، وموعد إفطار اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك في عاصمة جمهورية مصر العربية محافظة القاهرة، وأيضًا فضل شهر رمضان 2023، ذلك بعد أن أعلنت عن أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد آذان الفجر سابع أيام رمضان 2023

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:31، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30.

رمضان 2023..أفضل دعاء في اليوم الثامن

أفضل دعاء في اليوم الثامن من رمضان

في هذا اليوم يستحب أن يقوم المسلمون بدعاء ربهم بأن يفرج كربهم ويزيل همهم ويلهمهم القوة على تحمل الصيام،وذلك من خلال أحاديث قوية موحية تدل على ثقة المسلمين بربهم في إجابة دعواتهم، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:” اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ.

أفضل الأعمال في شهر رمضان 2023

أفضل الأعمال في رمضان

قيام الليل:هي الصلاة التي يقيمها المسلم بعد صلاة التراويح، فقد ورد عن السّلف الصالح حرصهم على قيام الليل، كما أن الأحاديث عن الرسول عليه السلام والآيات القرآنية التي تحثّ غلى قيام الليل كثيرة، منها قوله تعالى: «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

رمضان 2023..أفضل وقت لصلاة قيام الليل

يبدأ وقت صلاة الليل من حين الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولكن الوقت الأفضل لهذه الصلاة هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- ينزل إلى السماء في الثلث الأخير