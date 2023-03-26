بالترددات الآن.. قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024

يواجه منتخب إيطاليا نظيره منتخب مالطا مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، استاد تاقلعي الوطني.

وتستضيف ألمانيا كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” على أراضيها، فيما تضم المجموعة الثالثة فى تصفيات يورو 2024 كل من مالطا، إنجلترا، أوكرانيا، إيطاليا، ومقدونيا الشمالية.

موعد مباراة إيطاليا ضد مالطا

ويحل المنتخب الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره المالطي مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا ومالطا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024



- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000