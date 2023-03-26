الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ الكارثية بسبب العواصف

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية ميسيسيبي، وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية لاستكمال جهود التعافي في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة التي اجتاحت الولاية في 24 و25 مارس (آذار) الجاري، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا الإعلان يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات كارول وهامفريس ومونرو وشاركي.
ويمكن أن تشمل المساعدات منحًا للسكن المؤقت وعمليات إصلاح المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، إلى جانب برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي.
وأعلن البيان استمرار تقييمات الأضرار في مناطق أخرى، وأنه قد يتم تعيين المزيد من المقاطعات وأشكال إضافية من المساعدات، بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.
وتم إصدار تحذير بشأن حدوث المزيد من العواصف أمس السبت.

حاله الطوارئ مساعدات الرئيس الأمريكي كارثة البيت الأبيض الطوارئ متضررين بلومبرغ متضرري تقديم المساعدات وكالة بلومبرغ العواصف الشديدة الرئيس الأمريكي جو بايدن
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

عاجل.. تشكيل العراق الرسمي لمواجهة روسيا الودية

عاجل.. سبب عدم خروج مرتضى منصور من السجن اليوم

عاجل| فضيحة لوكيل كيا فى السوق المصري

عاجل.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي نهاية الموسم الجاري

تشكيل منتخب روسيا لمواجهة العراق وديا

يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل الودية بث مباشر اليوم morocco vs brazil match كورة لايف

مشاهدة مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة 4 يوتيوب الرابعة دقة عالية HD|مسلسلات رمضان 2023