وزير الإعلام اللبناني: بيروت لا تتحمل التأجج الطائفي بسبب "التوقيت الصيفي"

أكد زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، أن بلاده لا يمكنها تحمل التأجج الطائفي الناتج عن الجدل الذي أثارته مسألة تأخير العمل بالتوقيت الصيفي.

وأضاف مكاري في تصريحات صحفية، أن ردود الفعل على مسألة تأخير التوقيت الصيفي، ذهبت باتجاه طائفي أكثر من كونها مسألة تقنية.

وتابع الوزير اللبناني أن لبنان لا يمكنه "تحمل هذا التأجج الطائفي في ظل الفراغ في المؤسسات الدستورية".

وأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اضطر إلى "إلغاء الجلسة الوزارية، كي لا يفسر أنه متمسك بالسلطة، لعلّ الكتل النيابية المسيحية تذهب إلى العمل على انتخاب رئيس بشكل جدي ومسؤول".

وقد أثار إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى 20-21 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن كان في 25-26 مارس/آذار الحالي، ردود فعل واسعة مؤيدة وأخرى معارضة، خصوصًا أن التأجيل يتزامن مع بدء شهر رمضان.

وأعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك تجنبا لحدوث أي اضطرب في قطاع الطيران.

كما أعلنت عدد من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية عدم التزامها بقرار رئاسة مجلس الوزراء، وأنها ستلتزم بتعديل التوقيت الصيفي كما جرت العادة وذلك اعتراضًا على قرار التأجيل.