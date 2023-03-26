ميناء الإسكندرية يتداول 284 ألف طن بضائع و3210 حاويات



شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا حيث تم تداول 284 ألف طن بضائع و3210 حاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان له، إنه تم دخول وخروج 61 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال هذه المدة، ويجري حاليا شحن وتفريغ 37 سفينة أخرى أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، وبضائع عامة.

وأضاف بريقع أن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 3210 حاويات مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 45% من حجم الحاويات المتداولة، كما تم تداول 284 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الإدارة اللواء بحري نهاد شاهين علي، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات لمنع التلوث بكافة صوره.