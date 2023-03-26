موانئ البحر الأحمر تتداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و995 شاحنة و50 سيارة بموانئ الهيئة، فضلا عن وصول ومغادرة 1835 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الواردات بلغت 5 آلاف طن بضائع، و506 شاحنات، و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألف طن بضائع، و489 شاحنة، و7 سيارات، لافتة إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (أمل وبوسيدون اكسبريس) وغادرته 3 سفن (عمان ودليلة والحرية2).

وأوضحت أن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية لثلاث سفن (أيلة، بريدج، سينا)، كما تم تداول 2900 طن بضائع عامة ومتنوعة، و314 شاحنة.