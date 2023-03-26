"هيئة الاستثمار" تدرس 40 طلب رخصة ذهبية خلال الفترة الحالية



قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، حسام هيبة، إنه يجري دراسة 40 طلب رخصة ذهبية خلال الفترة الحالية، فيما تم منح 13 رخصة للشركات.

وأضاف هيبة أن مصر تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات.

وأشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 8.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، عند أعلى منذ 2011.

وأفاد بأن قيمة الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 4 مليارات دولار.

تعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.