ميناء دمياط تداول 34 سفينة الحاويات والبضائع العامة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 8 سفن، وفي الانتظار 14 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 4292 طنا تشمل: 1309 أطنان يوريا صب و50 طن مولاس و521 طن بصل معبأ و2412 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51517 طنا تشمل: 3762 طن أبلاكاش و1419 طن خشب زان و8923 طن خردة و3842 طن صويا و1525 طن زيت طعام و18232 طن ذرة و9843 طن قمح و3860 طن بضائع متنوعة و404 رؤوس ماشية بإجمالي وزن 111 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3128 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134 ألفا و557 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114 ألفا و47 طنا، بينما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3886 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 3869 شاحنة.