الصين: العلاقات بين بكين وموسكو ستجلب السلام والاستقرار العالميين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد تشين قانغ وزير الخارجية الصيني، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين، هي القوة التي ستحقق السلام والاستقرار العالميين، موضحًا بأن العلاقات بين البلدين لا تشكل تهديدا لأية دولة.

وأوضح قانغ في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" عبر قناة "روسيا -1"، أن العلاقات الصينية الروسية تقوم على علاقات الجيرة والمصالح المشتركة، وهي قائمة على المصالح الجوهرية للبلدين، ونحن نعتبر علاقاتنا الثنائية قوة ستحقق السلام والاستقرار العالميين"، مضيفا "نحن جيران جيدون وشركاء جيدون ونمثل قوى الخير في العالم".

وأشاد قانغ بنتائج القمة الروسية الصينية الأخيرة، ووصفها بأنها "ناجحة جدا" و"مثمرة"، وقال: "نجح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، في إبرام العديد من الاتفاقيات، وناقشنا قضايا مهمة تتعلق بعلاقاتنا الثنائية والسلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم بأسره".

الخارجية الصيني وزير الخارجية وزير الخارجية الصيني العلاقات بين البلدين المصالح المشتركة روسيا والصين خارجية الصين الاستقرار فى المنطقة الروسية الصينية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

عاجل.. تشكيل العراق الرسمي لمواجهة روسيا الودية

عاجل.. سبب عدم خروج مرتضى منصور من السجن اليوم

عاجل| فضيحة لوكيل كيا فى السوق المصري

عاجل.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي نهاية الموسم الجاري

تشكيل منتخب روسيا لمواجهة العراق وديا

يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل الودية بث مباشر اليوم morocco vs brazil match كورة لايف

مشاهدة مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة 4 يوتيوب الرابعة دقة عالية HD|مسلسلات رمضان 2023