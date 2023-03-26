أفغانستان: مصرع وإصابة 83 شخصًا جراء الكوارث الطبيعية الأخيرة

أعلنت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 74 آخرين جراء الكوارث الطبيعية الأخيرة في البلاد.

ومن جانبه، قال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، في تصريحات صحفية، إن الزلزال الأخير والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت 23 مقاطعة من أصل 34 في أفغانستان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 74 آخرين.

وأضاف شيخاني، "لسوء الحظ قتل تسعة أشخاص وأصيب 74 آخرون" مضيفا أن 1700 منزل دمرت كليًا أو جزئيًا.

وتابع أن قائمة المقاطعات الأفغانية الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية تشمل فرح وفرياب وبلخ وأوروزجان وكونار ونورستان ولاغمان وبغلان.

وكان زلزال قوي قد ضرب نهاية الأسبوع الماضي، جبال هندو كوش، ومعظمها يقع في أفغانستان، حسبما ذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي.

وضرب الزلزال أفغانستان وباكستان المجاورة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين في البلدين، إضافة إلى أمطارًا غزيرة وفيضانات مدمرة هذا الأسبوع.