شاهد.. نجل رئيس وزراء كندا يستقبل بايدن دون حذاء وجوارب متسخة

توك شو
بوابة الفجر

عرضت قناة "العربية"، صورة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كانت لنجل رئيس الوزراء الكندي “خافيير” أثناء استقبال عائلته الرئيس الأميركى جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، في منزلهم في أوتاوا، مساء الخميس.

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وظهر خافيير، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب "متسخة"، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه مساء الخميس، حيث ظهر الرئيس بايدن تنضم إليه السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، وتحيط به عائلة ترودو بما في ذلك زوجته، صوفي غريجوار ترودو، وأطفاله الثلاثة إيلا غريس، وخافيير، وهادرين.

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