وزير الزراعة يبحث الترتيبات النهائية للانتقال إلى العاصمة الإدارية



عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة وبحث معهم اخر ترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتجهيزات النهائية لانتظام العمل من مقر الوزارة هناك وكذلك الانتهاء من تسكين العاملين وتوفير كافة متطلبات أدائهم لمهام وظائفهم.



الاجتماع بحث أيضا متابعة تشغيل المجمعات الزراعية التى تم انشائها خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، وكذلك الاستعداد للمرحلة الثانية مع تحديد الأولويات الواجب تنفيذها من المجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجا.



كما بحث الاجتماع خطة الوزارة في زيادة نسبة التقاوى المعتمد من الذرة وفول والصويا في ضوء تفعيل الزراعة التعاقدية وإقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير تقاوى الارز الجيدة للموسم الجديد.



وبحث التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية التعامل معها وكذلك ضرورة اصدار التوصيات والإرشادات للمزراعين والتواجد معهم بصفة مستمرة وتكثيف جهود مكافحة الآفات الزراعية والقوارض خلال فترة الطقس المتغيرة.



وجه وزير الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وبضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق لمساحة القمح وسرعة الانتهاء من محطات شتلات القصب في كوم اخبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان.

وأكد أيضا على ضرورة تكثيف القوافل البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وكذلك متابعة مشروع تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان.



كما وجه القصير بمتابعة الانتهاء من حصر كافة الأصول ورفع كفاءتها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.



كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في مجال الحصر التصنيفى ودراسات التربة للأراضي الجديدة الجاري استصلاحها كذلك جهود منظومة تحديث الري.

