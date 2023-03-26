أرامكو السعودية تعتزم بناء مجمع بتروكيماويات في الصين

أبرمت شركة أرامكو السعودية، اتفاقيات مع بعض الشركاء الصينيين من أجل بناء مجمع تكرير على أحدث طراز في المنطقة الشمالية الشرقية من الدولة الآسيوية، وذلك نقلا عن أمين الناصر، رئيس الشركة السعودية ومديرها التنفيذي، في منتدى التنمية الصيني في بكين.

وفي هذا الإطار، أوضح أمين الناصر بأن أرامكو وقعت اتفاقية مع شركتي نورث هواغين كيميكال وبانغين شينتشنغ لبدء بناء المصفاة ومجمع البتروكيماويات في مقاطعة لياونينغ، مضيفا بأن أرامكو ترى فرصة كبيرة مربحة للجانبين لبناء قطاع متكامل رائد عالميا في مجال التكرير والبتروكيماويات في الصين، مع التركيز بشكل خاص على تحويل السوائل مباشرة إلى مواد كيميائية كجزء من خططنا الأوسع لتوسيع أعمالنا في مجال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

وتابع المسؤول السعودي بأن أرامكو تريد بأن تكون مصدرا لأمن الطاقة الصيني على المدى الطويل والتنمية عالية الجودة، عبر إمدادات الطاقة والكيماويات، وبخاصة وأنه من المتوقع أن توسع أرامكو طاقتها الإنتاجية للنفط بمقدار مليون برميل يوميا لتصل إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027. كما ستزيد إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030، وهو ما سيضيف مليون برميل يوميًا من النفط لطاقة التصدير.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة النفط العربية السعودية، أرامكو، عن مشروع مشترك جديد للخدمات اللوجستية مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية DHL Supply Chain، حيث وقعت الشركتان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا المشروع لتعزيز سلاسل التوريد والاستدامة في المنطقة عن طريق توفير خدمات المشتريات والخدمات اللوجستية المتكاملة من الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المشترك بحلول عام 2025.