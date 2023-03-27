هبة عبد العزيز تكتب: قطايف من غير مكسرات

الفجر الرياضي
هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز

بيقولوا ٥٠ ألف دولار كانت مقابل ظهور المندمجة فى دور (نصيره الرجل وكده) مع رامز جلال …. وبعيدا عن أن الأداء( فيك ) fake والكاريزما بعافية لكن المقابل المادي أكيد مش فيك خالص.


دور أحمد العوضي في مسلسل ضرب نار صورة  (تقريبا) طبق الأصل من دور الممثل القدير  أحمد زكي في فيلم الهروب …. خلي بالك يا عوضى عشان المقارنة مع زكي غير مأمونة العواقب.

 

رابطة البريميرليج قررت بشكل رسمي إيقاف الماتشات اللي هتتلعب في نهار رمضان عشان اللاعيبة المسلمين تفطر …. حاجة أشبه بـ ( الكولينج بريك )بجد حاجة تفرح.

 

يحكي أن قناة رياضة كبيرة أوى أوى أوى كمان مرة،  إحتوت غضب المعدين عندها عشان موضوع الزيادة والقصة ما تكبرش وتوصل للسوشيال ميديا….. حلو الكلام ده.


إعلان نجمنا العالمي محمد صلاح وظهور زوجته أسعدنا بشكل كبير خصوصا أنه حمل رسالة كفاح ومودة لكل أسرة مصرية….. شابو.


اللجان اللي ظهرت تهاجم الممثلة المجتهدة رحمة أحمد أو  " مربوحة" مكشوفة أوى ومعروف مين وراها.. خلاص نغير ميعاد البرنامج بعد ٦ عشان مايبقاش فيه "نيفر" قمص …. وهلا بالنفسنة.


على هامش مشاركتي في بطولة الدارتس الدولية في الأقصر أقدر أقول أنه آن الآوان لتنظيم أيفنتات رياضية عالمية في مصر لترويج السياحية بس شوية مجهود  وهنبقى فى حتة تانية.


فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين وهو يستحقها بالتأكيد مالوش غير معنى واحد هو أن العمل الإعلامي مش محتاج أهل الثقة أو إعادة تأهيل للقائمين عليه والمعنى في بطن " الطاهر" قصدي الشاعر


هو أحنا لية بقى مقرر علينا أسماء أبطال رمضان تبقى جابر الكوماندا وجعفر العمدة الأجهر ومهرة وعنبة وكسبرة هي دي شكل مصر اللي عايزنها!؟


شابوة للتجربة السعودية والمغربية في كرة القدم بس أتحاد الكورة عندنا ولا  بلاش اللهم ما أني صائمة!.

ماكينة صرف الزمالك من البنك الأهلي "طلع مافيهاش رصيد " …. في رمضان!! …لك الله ياجمهور الزمالك.

وكده خلصت قطايف الأسبوع ده … وبالهنا والشفا.

رامز جلال نهار رمضان محمد صلاح نقيب الصحفيين أحمد العوضي أسرة مصرية هبة عبد العزيز جمهور الزمالك الكاتب الصحفي خالد البلشي منصب نقيب الصحفيين رابطة البريميرليج مي محمد
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