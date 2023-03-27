إعلامي يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد توديع كأس الرابطة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

فتح الإعلامي محمد شبانة النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد توديع كأس الرابطة المصرية على يد البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأكد شبانة أن الزمالك استحق الخسارة بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد للعناصر الدولية الموجودة مع منتخبات مصر الأول والأوليمبي، بينما لعبت الصفقات الجديدة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "فريق الزمالك الحالي ليس هناك أمل فيه من أجل التتويج بالبطولات، من الصعب أن ينافس الفريق على اللقب، وكل مباريات كأس الرابطة انتهت بركلات الترجيح، ما عدا لقاء اليوم الذي فاز فيه البنك الأهلي بثلاثية نظيفة".

وأضاف: "طالبنا مرارًا وتكرارًا بضم الأهلي والزمالك للاعبين لهم شخصية، معظم تشكيلة الفريق الأبيض اليوم والبدلاء ليس لديهم شخصية الفوز بالبطولات أو ضغط الفرق الكبرى، الجيل الحالي للأبيض لن يستطيع تحقيق طموحات جماهيره أو الفوز بأي بطولة".

وأكمل: "من يعشق الزمالك حاليا لا يجب أن يبحث عن مبررات، يجب البحث عن الأزمات والعمل على علاجها في أقرب وقت، وفريق الكرة حتى الآن دون مدير فني بعد رحيل فيريرا، وهناك العديد من الأسماء التي طُرحت على الساحة خلال الساعات الماضية، ما بين خالد جلال وتاكيس وميدو وغيرهم، والنتيجة تخبط أدى لخسارة فادحة".

وزاد: "الزمالك يعاني من مشاكل فنية من الدرجة الأولى، وفوجئت بتصريحات الوزير أشرف صبحي بعد اجتماعه مع محمد صلاح بضرورة حماية اللاعب المحلي واعطائه عقده كاملا في حالة فسخ التعاقد مع النادي، تخيلوا لو تم تطبيق ذلك على الزمالك الآن وهو يريد التخلص من عدة لاعبين مع ختام الموسم الجاري".

وتابع: "الزمالك تعاقد مع صفقات عديدة في الموسم الحالي لم تحقق النجاح، تخيلوا لو تم تطبيق ما يقوله صلاح، على باقي أندية مصر، فكم نادي سيضطر لدفع عقود كاملة بعدما يفشلون مع أنديتهم، وهناك 68 مدرب تمت إقالته في دوري الدرجة الثانية، تخيلوا لو تم تطبيق بند إعطاء اللاعبين والمدربين لكافة مستحقاتهم عن إجمالي قيمة العقود".

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وأكمل: "هناك لاعبين مميزين انتقلوا للزمالك وكانوا متألقين مع أنديتهم مثل مصطفى شلبي في انبي، وعمرو السيسي في طلائع الجيش، ونبيل دونجا في بيراميدز كان من أعمدة منتخب مصر، لكن الفريق حاليًا يعاني بشدة، وهل هم شخصية نادي الزمالك؟!، وهل لديهم نفس شخصية فتوح والونش وزيزو أو طارق حامد وجنش وأبوجبل وبن شرقي وفرجاني ساسي الذين رحلوا عن النادي؟!".

وأتم: "الزمالك تعاقد مع لاعبين كثيرين، ولكنهم لم يستطيعوا تحمل قميص الأبيض، والضغوط الكبيرة من أجل تحقيق الفوز وارضاء الجماهير واللعب من أجل الفوز بالبطولات، وحتى صفقات الأهلي الصيفية لم تحقق الإضافة، لكن اختلف المعيار في يناير بضم قندوسي وخالد عبدالفتاح ومروان عطية".

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