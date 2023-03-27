الهلال السوداني يواصل اختلاق الأزمات قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسؤولي الهلال السوداني يواصلون خلق الأزمات كل يوم، وذلك قبل مواجهة الأهلي المصيرية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "أقوى رد فعل من جانب الكاف، هو عدم الرد على خطابات نادي الهلال، لا يوجد اي أزمة تجاه الفريق، والحديث عن وجود كراهية وعنصرية أمر غريب جدا".

وأضاف: "بيان الهلال هو محاولة لخلق أزمة جديدة، لا يجب أن نتداول هذه الأمور، سنكون أحسن وأعقل من مسئولي النادي السوداني الذين يحاولون افتعال الأزمات".

وأكمل: "نحن والشعب السوداني اشقاء، ومستاء من التعليقات الإعلامية في السودان، ولن ندخل في هذه الأزمة مطلقا".

وزاد: "نحترم نادي الهلال وجماهيره والمباراة في الملعب بين فريقين كبار، والفريق الفائز سنبارك له، والخاسر سنقول له هارد لك".