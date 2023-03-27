أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27-3-2023 في قنا

شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الخضروات جاءت كما يلي:

الطماطم 7.5 جنيه للكيلو

البطاطس 7.5 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

الكرنب الأبيض 15

الكزبرة والشبت 1 جنيها

كأباتشا 10 و12 جنيهات

الجزر كيلو ونص بـ 10 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات

الفلفل الحار والبارد 15 جنيهات ونصف

البصل الأحمر 12 جنيهات

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الأبيض 7 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات

الثوم الأبيض 6 جنيهات

الليمون 15 جنيها