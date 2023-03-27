محافظ الفيوم: تكثيف الحملات على مناطق تداول وبيع الألعاب النارية والمفرقعات

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محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

 

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، خصوصًا من الأطفال والشباب، موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن حملة برئاسة الأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء أحياء غرب، وجنوب، والجون، قد قامت برصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها بمدينة الفيوم، لأن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظرًا لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين، مشيرًا أن الحملة شملت شوارع مصطفى كامل، والعريان المتفرع من شارع مصطفى كامل، وسوق الخضار بداية من مصطفى كامل حتى منطقة المبيضة، إضافة إلى منطقة مسجد النافع وميدان المبيضة، كما شملت الحملة منطقة دحدورة هدى، وميدان الصوفى وعدد من الشوارع الفرعية.

وأضاف، أن حملة من المتابعة الميدانية، واصلت عملها في اليومين الثاني والثالث، بالمرور الميداني على شوارع محمود سعداوى بالعبودى، والغرباء بالمسلة، والشيخ حسن، والسلخانة، وميدان الحواتم، ومنطقة الشيخ سالم، ومنطقة الفنية، حيث تم ضبط ومصادرة آلاف من الصواريخ والشماريخ لدى التجار والباعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

محافظ الفيوم أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الألعاب النارية والمفرقعات
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