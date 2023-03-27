تفاصيل جديدة حول عاصفة أمريكا الرعدية التي تتصدر جوجل اليوم

ضربت عاصفة شديدة أمريكا، كما جاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، الذي أشار إلى وجود عاصفة تهدد الحياة وتحطم قاطني المناطق المكشوفة، وتدمر المباني والبيوت، بل تٌحدث تدميرا شاملا.

والعاصفة الشديدة ضربت مناطق متفرقة بولايتي ميسيسيبي وألاباما، ومنطقة سيلفر سيتي ورولينج فورك، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

عاصفة أمريكا الرعدية

وتصدرت عاصفة أمريكا الرعدية مؤشرات البحث في الساعات الماضية، حيث ضرب إعصار شديد مناطق متفرقة بولايتي ميسيسيبي وألاباما منذ أيام، والذي تصدر مؤشرات البحث باسم عاصفة أمريكا.

ووفقا لمر كز الأرصاد الأمريكي نتج عنه إصابة ووفاة عشرات الأشخاص، بجانب هدم وتدمير المباني والمنشآت وانقطاع التيار الكهربائي.

طقس سيء وتحذير للمواطنين

وذلك نتيجة للطقس القاسي التي تواجهه أمريكا، ونتج عنه تساقط حبات البرد بحجم كرات الجولف، الأمر الذي أدى إلى تحرك السلطات لتحذير المواطنين بأنهم في وضع مهدد للحياة.

أعاصير ميسيسيبي وألاباما

وتضمن تعاصفة أمريكا الرعدية أعاصير ميسيسيبي وألاباما، ومن جهته تعمل المؤسسات المعنية على مدار الساعة لإسعاف المتضررين في الولايتين، نظرا لخطورة حالة الطقس.

أحوال الطقس في أمريكا من اهتمامات المواطنين

ويبحث الأشخاص في أمريكا عن الاطلاع على أحوال الطقسن كماتحث الأرصاد أي شخص في طريق عاصفة أمريكا على الاطلاع على أحوال الطقس في منطقته والاستعداد الآن.

ومن المنتظر أن يعاني ساحل الخليج إلى كارولينا الشمالية من عواصف رعدية شديدة وأعاصير قوية.

وشير التقديرات الأولية إلى أن ما يصل إلى 2000 مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو تم تدميرها، لذلك يواصل متطوعو الصليب الأحمر المساعدة في تقييم الأضرار السكنية في المجتمعات المتضررة، وذلك بسبب عاصفة أمريكا.