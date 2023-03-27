الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف مشروع التعديلات القضائية فورا

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى وقف مشروع التعديلات القضائية فورا، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين.

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

أغلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طرق رئيسية في تل أبيب، بينما يتوجه المئات في مظاهرة أمام وزارة الدفاع للتضامن مع وزير الدفاع المقال.

وقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.