مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام والقنوات الناقلة 5 رمضان 1444

منوعات
مسلسل الامام الشافعي
مسلسل الامام الشافعي

مسلسلات رمضان 2023، من أبرزاهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

مسلسل رسالة الإمام 

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

txt

بعد ذكره في مسلسل الإمام الشافعي.. من هو الليث ابن سعد

txt

بعد عرض مسلسل الإمام الشافعي.. تعرف علي أبرز مشايخ الأزهر الذين اتبعوا الشافعية

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن «الإمام الشافعى»، حيث بدأ المخرج ليث حجو تصوير المسلسل الذي يلعب بطولته خالد النبوى مجسدًا شخصية الإمام الشافعى، والعمل مكون من 15 حلقة.

والإمام الشافعي من تأليف مريم نعوم ويشارك في البطولة وليد فواز ونضال الشافعى، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبوضيف.

أبطال مسلسل رسالة الإمام رمضان 2023

خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

مسلسل رسالة الإمام رمضان 2023

ويعتبر العمل ملحمة تاريخية عظيمة وهي نوعية الدراما التليفزيونية التي افتقدها الجمهور خلال السنوات الأخيرة، ويحكي العمل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم ناعوم.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى أنه يعرض على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد الإعلان عن المدير الفني "الجديد" للزمالك

مسلسلات رمضان 2023 | مشاهدة مسلسل المداح 3 الحلقة الخامسة "أسطورة عشق" عبر MBC مصر | لاروزا رابط مباشر الحلقة 5 مسلسل المداح الجزء الثالث

الزمالك يفاجئ لاعبيه بقرار ناري بعد توديع كأس الرابطة

"هربًا من مارسيل كولر".. بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم الأهلي قبل التوقيع رسميا

مؤتمر صحفي لمرتضى منصور للإعلان عن عودته لنادي الزمالك

عاجل.. موقف مرتضى منصور القانوني النهائي من العودة لرئاسة الزمالك

شاهد الآن mbc مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة 4 كاملة HD فيس بوك

شاهد أهداف مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الأحد 26/3/2026 في كأس الرابطة المصرية