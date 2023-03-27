رمضان 2023.. تعرف على موعد إفطار خامس أيام رمضان في محافظة المنيا

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اذان المغرب 5 رمضان
اذان المغرب 5 رمضان

يسعي دائما أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في خامس أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع علي الإكثار من الطاعة والتقرب إلي الله.

 

والجدير بالذكر  يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 27 مارس، حتى يتسنى لهم أداء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في المنيا


تقدم بوابة  «الفجر»  الالكترونية لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا يوم الاثنين 27 مارس حسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:28 صباحًا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:12 مساء.

العشاء: 7:28 مساء.

 

يتوسل جميع المسلمين خلال شهر رمضان للدعاء،لانة شهر الرحمة والمغفرة،حيث يتضرع المسلمين بالدعاء عند الانتهاء من الصلاة مباشرة.

أدعية شهر رمضان الكريم   

 


- يارب ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَيارب اقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفًا بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- يارب اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَيارب امْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مقيل عَثَراتِ المُذنبين.

- يارب إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَيارب أسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ اُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ.

- يارب اجْعَلني فيهِ مُحِبًّا لِأوْليائكَ، وَمُعادِيًا لِأعْدائِكَ، مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ.

 

أدعية خامس أيام شهر رمضان

 

•اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.


•اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم،يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

•اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الله أهدني وسدني.

•اللهم إني أسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى.
 

 

 

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