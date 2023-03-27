سفرة اليوم الخامس من شهر رمضان 1444.. طريقة تحضير السمك المشوي والسلطات

ننشر لكم في السطور التالية، سفرة اليوم الخامس من شهر رمضان 1444، حيث يسهل لسيدات البيوت طريقة تحضير السمك المشوي والسلطات من السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، لإعدادها على مائدة الإفطار وبالهنا والشفا.

السمك المشوي بالتتبيلة

المقادير

- السمك: 1 كيلو (منظف / النوع المفضل)

- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

- الكمون: ملعقة صغيرة (مطحون)

- شطة مجروشة: ملعقة صغيرة

- بابريكا: ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اصنعي بواسطة السكين شقوقًا بالسمكة.

2. اخلطي عصير الليمون مع الكمون والزيت والشطة والبابريكا والفلفل الأسود والملح في وعاء.

3. وزعي المزيج داخل وخارج السمكة وفي الشقوق.

4. أدخلي السمكة للثلاجة لمدة ساعة.

5. سخني الفرن على حرارة متوسطة 200 درجة.

6. ضعي السمكة في طبق الفرن بعد أن تدهنيه بالزيت.

7. غطي الطبق بورق القصدير وأدخلي الطبق الفرن لمدة 25 دقيقة إلى 40 دقيقة حسب نضوج السمكة.

8. ازيلي ورق القصدير وحمري الوجه لمدة 5 دقائق.

9. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو البطاطس حسب الرغبة.

الطحينة:

المقادير:

طحينة خام

3 فصوص ثوم مفرومين

ملعقتان كبيرتان من الخل

زيت

3 ملاعق دقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

طريقة التحضير:

1- احضرى بولة عميقة، ثم ضعى فيها الثوم والطحينة والخل والملح والكمون وقلبى جيدًا.

2- ضعى الدقيق بالتدريج وقلبى جيدًا، ثم ضعى قليل من المياه وامزجيهم معًا.

3- تأكدى من حصولك على القوام المثالى المتجانس بحيث لا يكون كثيفًا جدًا أو سائًلا لا يمكن تناوله بالخبز.

4- ضيفى قليل من الزيت إلى سلطة الطحينة بعد وضعها فى طبق التقديم.

السلطة الخضراء

المقادير

طماطم

خيار

خس

بصل

جرجير

فلفل الوان

جزر

ليمون

خل

زيت زيتون

كمون

ملح – فلفل

شطة

ثوم

طريقة التحضير

قطعي الخضروات واضيفي اليها الثوم المفروم والليمون وزيت الزيتون والخل والكمون

تقلب جيدا ثم قدميها

القطايف

عجينة قطايف جاهزة 500 غرام

قشطة

سكر

قرفة مطحونة

تحضير القطر:

سكركوبان

ماء – كوب

ماء زهر

ليمون حامض