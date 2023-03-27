مواعيد عرض مسلسل الأجهر لـ عمرو سعد الحلقة 5

هذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن الأجهر، الذي يتم عرضه منذ بداية رمضان وحتى الأن، يبحث الجمهور عن موعد الحلقات الجديدة للمتابعة.

أحداث مسلسل «الأجهر»

تتمحور أحداث مسلسل «الأجهر» فى إطار إجتماعى شعبى، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوى، الذي يساعده فى أن يغيير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقه الضرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبله أثناء عرضها.

أبطال مسلسل الأجهر

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

مواعيد عرض مسلسل الأجهر

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الأجهر، ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل الأجهر على قناة MBC مصر:

العرض الأول: 7:00 مساءً.

الإعادة: 1:00 مساءً.