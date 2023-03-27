حزب الاتحاد: بدء جلسات الحوار الوطني حدث ينتظره الجميع (فيديو)

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت نقطة انطلاق هامة جدا، وأهم حدث سياسي جاء في عام 2023.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن ما حدث اليوم شيء إيجابي وفرصة لتزايد مشاركات وطنية حقيقية، مثمنا القرارات التي صدرت في بيان مجلس الأمناء من مقترحات على رأسها بدأ جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو.

وتابع رئيس حزب الاتحاد، أنه بجانب استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كان من أهم الحوارات والمطالب التي تم رفعها عن طريق الأحزاب السياسية إلى أمانة مجلس الأمناء، وهذا يدل أن أمانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل لتلك المعادلة السياسية الهامة في تاريخ مصر.

وثمن رئيس حزب الاتحاد، توصيات اجتماع مجلس الأمناء بعد طرح اقتراح ببدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، وهو الحدث الذي ينتظره الجميع وطالب به طوال العام الماضي.

