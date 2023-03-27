حزب الاتحاد: بدء جلسات الحوار الوطني حدث ينتظره الجميع (فيديو)

توك شو
رضا صقر
رضا صقر

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت نقطة انطلاق هامة جدا، وأهم حدث سياسي جاء في عام 2023.

txt

عاجل.. أحمد موسى يكشف عن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني للرئيس السيسي

txt

عمرو أديب: "مش عارف الحوار الوطني راح فين"

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن ما حدث اليوم شيء إيجابي وفرصة لتزايد مشاركات وطنية حقيقية، مثمنا القرارات التي صدرت في بيان مجلس الأمناء من مقترحات على رأسها بدأ جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو.

وتابع رئيس حزب الاتحاد، أنه بجانب استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كان من أهم الحوارات والمطالب التي تم رفعها عن طريق الأحزاب السياسية إلى أمانة مجلس الأمناء، وهذا يدل أن أمانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل لتلك المعادلة السياسية الهامة في تاريخ مصر.

وثمن رئيس حزب الاتحاد، توصيات اجتماع مجلس الأمناء بعد طرح اقتراح ببدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، وهو الحدث الذي ينتظره الجميع وطالب به طوال العام الماضي.
 

الحوار الوطني جلسات الحوار مايو المقبل مجلس الأمناء فضائية إكسترا نيوز جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل.. أحمد موسى يكشف عن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني للرئيس السيسي

عضو مجلس الحوار الوطني: القادم سيصب في صالح المواطن

حسام بدراوي: الحوار الوطني فرصة حقيقية لتجاوز الأزمات الراهنة

رئيس المصريين الأحرار: الحوار الوطني حجر الزاوية لوضع أولويات الجمهورية الجديدة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

عاجل ورسميا.. الزمالك يشكو خالد مرتجي لوزارة الرياضة

عاجل.. برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم مانشستر سيتي

"هربًا من مارسيل كولر".. بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم الأهلي قبل التوقيع رسميا

"حيلة أوروبية".. الأهلي يضع خطة التعاقد مع نجم بيراميدز

بعد خروجه من السجن.. مرتضى منصور يتخذ قرارا عاجلا في الزمالك

الأهلي يرسل خطابا عاجلا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا السبب

متصلة تخطب مذيعة لشقيقها الوحيد على الهواء.. والأخيرة ترد (فيديو)

الاهلي ينجح في خطف أولى صفقاته الصيفية