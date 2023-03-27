غرفة عمليات تجارية الجيزة: استمرار توافد المواطنين على المعارض وانتظام البيع بنفس الأسعار المخفضة

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار توافد المواطنيين على المعارض وانتظام البيع بنفس الاسعار المخفضة وذلك من خلال التقرير الوارد من غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة معارض الغرفة خلال شهر رمضان مؤكدا على التواصل المستمر مع غرف عمليات وزارة التموين وعمليات محافظة الجيزة ومديرية التموين ضمن مجموعة عمل هدفها الأول خدمة المواطنيين.



وأشاد رئيس تجارية الجيزة بالدور المبذول من وزارة التموين وشركاتها المساهمة فى كل معارض اهلا رمضان بالجيزة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.



واكد رئيس تجارية الجيزة على توافر كافة اللحوم الحيه والطازجة والمبردة والمجمدة بكافة معارض اهلا رمضان بالجيزة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والبقوليات بانواعها .



واشار عادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس الغرفة والمشرف على غرفة عمليات تجارية الجيزة ان نسبة المبيعات بمعارض اهلا رمضان بالجيزة يعكس حجم الاقبال على تلك المعارض ويوضح دورها فى التخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك فقد بلغت قيمة المبيعات من معرض فيصل حوالى 2 مليون جنية فى اليوم الواحد بالإضافة إلى مبيعات باقى المعارض.