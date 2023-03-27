صرف 99% من مقررات سلع التموينية لشهر مارس الجاري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 99% مقررات السلع التموينية لشهر مارس الجاري.

وأشارت وزارة التموين- في بيان اليوم /الاثنين/- إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية)- والتي يصل عددها إلى 150 مخزنا رئيسيا- بدأت في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر أبريل القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

وأضافت أنه يتم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف منوهة بأن الشركتين يقومان بضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميا على المنظومة التموينية وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميا وألف طن أرز بالإضافة إلى ألف طن مكرونة والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال أنه يتم صرف الاستعاضات للمنافذ قبل بداية الشهر حتى تكون منافذ الصرف جاهزة لاستقبال المواطنين.

وأضاف أن السلع التي يتم طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم سلع جيدة ويتم متابعتها تموينيا شهريا لافتا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا صرف السلع التموينية سواء من المخازن أو المنافذ.