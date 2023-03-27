ميناء دمياط يتداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة



شهد ميناء دمياط، تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و83 شاحنة، خلال ال` 24 ساعة الماضية، منها ناقلة الغاز المسال "MARAN GAS KALYMNOS "اليونانية، لتحميل شحنة تبلغ نحو 61 ألف طن من الغاز.

ذكر المركز الإعلامي للميناء في بيان اليوم الاثنين أن قطارا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضي، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129 ألفا و440 طنا وبمخازن القطاع الخاص 113 ألفا و981 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1238 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 248 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 2548 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 22 ألفا و969 طنا، وتضمنت الواردات 56 ألفا و304 أطنان.