موانئ البحر الأحمر تتداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و960 شاحنة و400 سيارة بموانئ الهيئة، فضلا عن وصول ومغادرة 1920 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن الواردات بلغت 35 ألفا و500 طن بضائع، و427 شاحنة، و390 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألفا و500 طن بضائع، و533 شاحنة، و10 سيارات.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (WESTERN FEDORA) على متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، يالإضافة إلى ثلاث سفن أخرى (دليلة، الحرية، عمان) بينما غادرته السفينتان (الحرية2، بوسيدون اكسبريس)، فيما استقبل ميناء السويس السفينة (LILY OF SEA) عليها 340 سيارة زنة 685 طنا قادمة من جدة.

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