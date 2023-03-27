إيطاليا تبحث تطوير أنظمة تكنولوجية لمراقبة نطاقات ما تحت الماء

الاقتصاد
بوابة الفجر

شدّد أليساندرو بروفومو، اليوم الاثنين، على ضرورة تطوير أنظمة مراقبة لمراقبة قاع البحار ونطاق ما تحت الماء أيضًا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو"، أثناء تقديم التقرير العالمي الأول عن العالم تحت الماء "تشفيلتا ديل ماري.. الجغرافيا السياسية والاستراتيجية والاهتمامات في العالم تحت الماء. دور إيطاليا ودور إيطاليا"، "كما يحدث في السماء، من الضروري تطوير أنظمة مراقبة أيضًا للعالم تحت الماء، ويمثل إنشاء هيئة مرور تحت الماء خطوة مهمة في هذا الوضع" لأنه "شرط مسبق للقدرة على إجراء مجموعة كاملة من العمليات الدفاعية والهجومية".

وفي حديثه عن مجال ما تحت الماء، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن "محيط التدخل لضمان السلامة قد اتسع، ووصل إلى أعماق بحرية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب أيضًا أنظمة غير موجودة اليوم"، لافتا إلى 3 سيناريوهات للتعامل مع التهديدات تحت الماء.

وأوضح أن "التهديدات تحت الماء التي تنطوي على البنية التحتية الحيوية تحت الماء مثل خطوط الأنابيب والكابلات؛ الخطر الذي يشكله الغواص على السطح البحري وعلى كل ما يعمل هناك؛ السيناريو الذي يمكن أن يصبح فيه البر الرئيسي نفسه هدفًا لهجمات تحت الماء "، مؤكدا أن هذه "التحديات الاستراتيجية والتكنولوجية سوف تتطلب بشكل متزايد تكامل المهارات المختلفة".

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