مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب الجزائر اليوم مباشر دون تقطيع

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب الجزائر اليوم مباشر دون تقطيع، يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب النيجر في مباراة الإياب التي يستضيفها الاستاد الأوليمبي برادس، ضمن منافسات في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت منذ يومين على ملعب نيلسون مانديلا في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بفوز المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف سجلهما رحيم الحسن بالخطأ في مرماه ورياض محرز بالترتيب لصالح محاربو الصحراء.

ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، حيث أنه تمكن من الفوز بجميع مبارياته الثلاثة التي خاضها إلى الآن في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بينما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث في المجموعة بنقطتين من تعادلين أمام تنزانيا وأوغندا.

على الرغم من صعوبة هزيمة نفس المنتخب مرتين متتاليتين لأن المباراة بالتأكيد ستحمل طابع ثأري بالنسبة لمنتخب النيجر، لكن يبحث منتخب الجزائر عن الفوز في الجولة الرابعة لحسم التأهل رسميًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

موعد مباراة الجزائر والنيجر بتصفيات أمم إفريقيا 2023

موعد مباراة الإياب بين الجزائر والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، يوم الأثنين الموافق 27 مارس 2023.

 وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السادسة مساءً بتوقيت مصر (السابعة بتوقيت مكة المكرمة).

 لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم | اضغط هنـــــا

 

 لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم | اضغط هنـــــا

 

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر بتصفيات أمم إفريقيا 2023

سيتم نقل المواجهة المرتقبة بين الجزائر والنيجر عبر القناة الأولى الجزائرية (الأرضية)، فضلًا عن قناة "بي إن سبورتس 3" باللغة العربية، و"بي إن سبورتس 2" الناطقة باللغة الفرنسية، وسيتم نقل المواجهة أيضًا على حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منصة "يوتيوب".

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