يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستضيف اليوم الإثنين، منتخب الجزائر لكرة القدم نظيره النيجر، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

موعد مباراة الجزائر والنيجر والقنوات الناقلة في تصفيات أمم إفريقيا

ويسعى منتخب الجزائر لمواصلة سلسلة انتصاراته بالتصفيات، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية يتصدر بهم المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يسعى منتخب النيجر لتحقيق أول انتصار له بالتصفيات بعدما حقق تعادلين وتلقى هزيمة وحيدة حتى الآن.

ويخطط منتخب الجزائر لتكرار فوزه على النيجر، حيث انتصر عليه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

موعد مباراة الجزائر والنيجر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يكون موعد مباارة الجزائر والنيجر في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستكون القنوات الناقلة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للتصفيات، وتحديدا قناة beIN Sports HD 4 بصوت المُعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الرابعة لـ تصفيات أمم إفريقيا على النحو التالي:

(1) الجزائر (9 نقاط)

(2) تنزانيا (4 نقاط)

(3) النيجر (2)

(4) أوغندا (1)

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