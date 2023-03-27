يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم افريقيا.. Yalla shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم افريقيا.. Yalla shoot، يواجه منتخب الجزائر مضيفه النيجر فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023، على ملعب رادس الأولمبى فى تونس، حيث يخوض منتخب النيجر مبارياته خارج ملعبه.

النيجر ضد الجزائر
ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة السادسة فى تصفيات أمم إفريقيا 2023، برصيد 9 نقاط، جمعهما من 3 جولات، فيما يأتي منتخب النيجر فى المركز الثالث وفى رصيده نقطتين، بينما يحتل منتخب تنزانيا الوصافة برصيد 4 نقاط، وتتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويخوض منتخب الجزائر مباراة اليوم لخطف الثلاث نقاط وتعزيز صدارته للمجموعة السادسة وخطف بطاقة التأهل الرسمية إلى كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل والمؤجلة من العالم الجارى.

وحقق محاربو الصحراء العلامة الكاملة من 3 جولات في تصفيات أمم إفريقيا 2023، ويسعي لتخطي النيجر من أجل الوصول للنقطة 12.

كان رياض محرز جناح مانشستر سيتي، قد قاد المنتخب الجزائر للفوز على النيجر بنتيجة 2-1 بالجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويدير مباراة الجزائر والنيجر، الحكم المالي بوبو تراوري سيتولى إدارة المواجهة، على أن يعاونه المساعد الأول الغيني سيديري سيديبي، والمساعد الثاني المالي موديبو ساماري.

وعلى هامش لقاء الجزائر والنيجر، قام رياض محرز نجم منتخب الجزائر وزميله يوسف بلايلي برفقة مدربهم جمال بلماضي، بزيارة خاصة أطفال قسم الأورام، بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.

وحظى الأطفال بهدايا خاصة من نجوم المنتخب الجزائري، إلى جانب قميص للمحاربين، يحمل توقيع بلماضي وبلايلي ومحرز، بالإضافة إلى قميص مانشستر سيتي بتوقيع قائد محاربو الصحراء.

 

 لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم | اضغط هنـــــا

 

 لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم | اضغط هنـــــا

الجزائر الجزائر أمام النيجر الجزائر ضد النيجر الجزائر ضد النيجر مباشر الجزائر لايف الجزائر مباشر الجزائر مباشر اليوم الجزائر والنيجر الجزائر والنيجر بث مباشر الجزائر والنيجر مباشر أهداف مباراة الجزائر والنيجر النيجر بث مباشر بث مباشر الجزائر اليوم بث مباشر الجزائر والنيجر بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر تشكيل مباراة الجزائر أمام النيجر ماتش الجزائر والنيجر مباراة الجزائر والنيجر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشرة مباراة الجزائر اليوم مباشرة الان مباراة الجزائر بث مباشر مباراة الجزائر ضد النيجر مباراة الجزائر مباشر مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر الان مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر مباشر الان مشادة مباراة الجزائر والنيجر مواجهات الجزائر والنيجر موعد مباراة الجزائر والنيجر نتيجة مباراة الجزائر والنيجر
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل ورسميا.. الزمالك يشكو خالد مرتجي لوزارة الرياضة

عاجل.. برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم مانشستر سيتي

"هربًا من مارسيل كولر".. بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم الأهلي قبل التوقيع رسميا

"حيلة أوروبية".. الأهلي يضع خطة التعاقد مع نجم بيراميدز

بعد خروجه من السجن.. مرتضى منصور يتخذ قرارا عاجلا في الزمالك

الأهلي يرسل خطابا عاجلا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا السبب

متصلة تخطب مذيعة لشقيقها الوحيد على الهواء.. والأخيرة ترد (فيديو)

الاهلي ينجح في خطف أولى صفقاته الصيفية